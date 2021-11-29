В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели

В республике объявлено штормовое предупреждение: сегодня вечером, а также ночью и днем 30 ноября на территории Татарстана ожидается крайне сильный ветер. Кроме того, местами пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, в некоторых районах ожидается сильная метель, гололедица на дорогах и туман.

В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, как следует себя вести при непогоде.

Если вы оказались на улице во время сильного ветра, то держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Не паркуйте авто рядом с крупными деревьями. Дома плотно закройте окна и двери.

При гололедице увеличьте дистанцию между машинами, чтобы избежать внезапных торможений. Снижайте скорость плавно. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам также следует быть особенно осторожными на улице: не перебегайте дороге перед автомобиляи, двигайтесь только навстречу потоку машин.

Если вы находитесь на природе, и наступил туман, сразу примите меры, чтобы не потеряться в лесу. При движении на авто воздержитесь от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также опасных маневров.

В случае любой беды обращайтесь по единому номеру вызова экстренных служб – 112.