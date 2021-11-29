МЧС обратилось к главам министерств РТ с просьбой подготовиться к предстоящей непогоде

Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин направил письмо руководителям министерств, ведомств и организаций о проведении необходимых превентивных мероприятий в связи со штормовым предупреждением, которое было объявлено сегодня утром.

В связи с серьезным ухудшением погоды возрастают риски аварийных ситуаций на энергообъектах. Кроме того, возможны обрушения рекламных конструкций, ветхих деревьев, а также падение башенных кранов на стройках.

Возрастает вероятность происшествий на всех видах транспорта.

В связи с этим Рафис Хабибуллин обратился к руководителям министерств и ведомств с просьбой подготовиться в предстоящей непогоде, снизить риски возникновения ЧС, проверить системы оповещения населения и связи с дежурными диспетчерами экстренных служб.

«Особое внимание обратить на доведение прогнозной информации до руководителей производственных объектов (технологический процесс которых связан с проведением работ на высоте) и объектов с массовым пребыванием людей», – говорится в письме.

Эта же информация должна быть оперативно донесена до руководителей учреждений с массовым пребыванием детей и организаторов экскурсионных и туристических маршрутов.