В Татарстане ожидаются 32-градусная жара и порывистый ветер

13 августа в Татарстане вновь ожидается жаркая погода. Осадки маловероятны, сообщает Гидрометцентр республики.

Прогнозируются переменная облачность и ветер, порывы которого днем могут достигать 13 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от 8 до 13, на западе — до 18 градусов. Днем термометры покажут от 27 до 32 градусов.

В Казани также будет преимущесвтенно без осадков, ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 29 до 31 градуса выше нуля.