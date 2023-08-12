Медики и ГИБДД рассказали татарстанцам о мерах предосторожности в жару

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Жаркая погода в Татарстане продлится еще минимум десять дней. Ее причиной стал обширный антициклон, который препятствует поступлению прохлады и дождей. Как справиться с последствиями духоты и не навредить своему здоровью и окружающим, ТНВ рассказали медики и сотрудники ГИБДД.

Как отмечают первые, жара серьезно повлияла на здоровье жителей республики. Так, за день кардиологи в среднем принимают на 10-15 людей больше, чем обычно: 25, хотя раньше было не более 17. Пациенты жалуются на сердце и давление.

Чтобы снизить влияние жары на организм, специалисты призывают отказаться от употребления холодной воды в пользу теплой, не пить алкогольные, сладкие и газированные напитки, а также исключить те, в которых содержится кофеин: крепкий черный чай и кофе.

В ГИБДД добавили, что жара действует на водителей не хуже алкоголя: рассеивает внимание, вызывает у них вялость и сонливость. Сотрудники рекомендуют им пить больше жидкости, носить легкую и свободную одежду и стараться оставлять автомобиль в тени. При этом категорически запрещено оставлять в салоне детей и животных.

И хотя температуры за 30 градусов стали для татарстанцев уже привычными, им придется адаптироваться к новым условиям. С учетом изменения климата жарких волн со временем станет еще больше, уверен доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

«Такие температуры, превышающие 30-градусную отметку, в нашей полосе стандартные, они уже отмечались. И, конечно, рекордов достигнуто не было. Так, в 2010-м в эти дни столбики термометров днем показывали значения выше 36 градусов», — рассказал он в сюжете телеканала.

По его словам, средние температуры в августе увеличились более чем на 1 градус за десятилетие. С учетом того, что нормой является 0,45 градуса. Еще одна проблема — месяц становится все более засушливым.

Тем не менее жара несет не только отрицательный эффект. Татарстанцы радуются возможности «прогреться» до предстощей зимы, искупаться и по-летнему провести свой отпуск. Сельчане же, у которых в садах расцвели плодовые деревья, не исключают возможности второго урожая, если установится подходящая погода.