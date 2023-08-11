Профессор КФУ заявил, что жара в Татарстане продлится еще десять дней

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В ближайшие десять дней в Татарстане сохранится сухая и жаркая погода. Из-за этого и активной грозовой деятельности в лесах республики ожидается высокая пожароопасность, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Он напомнил, что существенных осадков в республике не было с июля. В результате к возгоранию в лесу может привести даже неаккуратно брошенная бутылка.

«Можно сказать, сейчас мы дошли до макушки лета. По республике установились очень высокие температуры, воздух в дневное время прогревается выше 30 градусов, ночью температуры — не ниже 16–18 градусов. Такая картина сохранится в обозримой перспективе 5–7 дней», — цитирует эксперта медиапортал КФУ.

Среднесуточная температура в республике сейчас на 4 градуса превышает норму. Жара и сухая погода будут продолжаться из-за обширного антициклона, установившегося на территории Татарстана, объяснил метеоролог.