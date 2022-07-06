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Ру Тат
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Общество
6 июля 2022  22:20

В Татарстане ожидается жара до 31 градуса и кратковременные дожди

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Завтра, 7 июля, в Татарстане сохранится достаточно жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами, в основном на востоке региона, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от +9 до +14 градусов, в западных районах — до +17 (в Казани — от +14 до +16). В светлое время суток воздух прогреется до 26–31 градуса тепла (в столице республики — до +28, +30).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что согласно предварительным данным метеорологов в пятницу и выходные северо-западный антициклон принесет в регион еще более жаркую погоду.

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