В Татарстан придет жаркая погода — днем ожидается до +32 градусов

5 июля в Татарстане сохранится теплая погода, однако затем температуры воздуха значительно поднимутся. Так, с четверга столбики термометров днем преодолеют отметку в 30 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, во вторник, ожидается сухая погода, лишь на востоке Татарстана возможны кратковременные осадки. Ночью температуры воздуха составят от 6 до 11 градусов, днем поднимутся до 19–24.

Однако уже в среду, 6 июля, под влиянием антициклона воздух начнет постепенно прогреваться. Так, ночью ожидается от 7 до 12, а днем — от 24 до 31 градуса. Погода будет малооблачной, осадков не прогнозируется.

7 июля ночью температуры не опустятся ниже 9–14 градусов. А днем, несмотря на возможность кратковременных дождей и гроз, воздух прогреется до 26–31 градуса.

Предварительно, в пятницу и выходные северо-западный антициклон принесет в Татарстан еще более жаркую погоду — в дневные часы воздух столбики термометров покажут от 27 до 32 градусов. Также прогнозируются дожди и грозы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 5 по 11 июля в Татарстане вводится штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров. Это связано с жаркой погодой и отсутствием осадков.