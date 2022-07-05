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Ру Тат
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Общество
5 июля 2022  19:52

В Татарстане ожидается сухая погода и до +29 градусов

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В среду на территории Татарстана ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные часы температуры воздуха составят от 7 до 12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 24–29.

Кроме того, в республике ожидается северо-западный, западный умеренный ветер.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что в ближайшие дни в Татарстан придет жаркая погода. В дневные часы температуры будут подниматься до +32 градусов.

#прогноз погоды #жаркая погода
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