В Татарстане ожидается туман с ухудшением видимости и до +19 градусов

Завтра, 17 сентября, в Татарстане сохранится прохладная и влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ,

Небо над республикой останется облачным (ночью, впрочем, возможны прояснения). На большей части территории региона будут идти дожди (в темное время суток местами и небольшие — в основном на западе региона, включая Казань).

Кроме того, в ночные и утренние часы в отдельных районах Татарстана, включая его столицу, опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В течение суток умеренный ветер поменяет направление с юго-восточного на юго-западное, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по республике составит от 6 до 11 градусов тепла (в Казани — от +7 до +9). В светлое время суток воздух прогреется до +14, +19 градусов (в столице РТ — до +15, +17).

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что на следующей неделе в Казань вернется летнее тепло. Согласно предварительным прогнозам метеорологов, в регионе ожидается до +26 градусов.