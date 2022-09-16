Профессор КФУ: на следующей неделе в Казань вернется летнее тепло

Среднесуточная температура на следующей неделе в Казани будет значительно выше климатической нормы, что больше соответствуют концу лета. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Температурный фон почти на протяжении всей предстоящей недели в Казани будет на 4 градуса выше климатической нормы. В понедельник днем воздух прогреется до 22 градусов. В этот день среднесуточная температура будет на 6 градусов выше климатической нормы, это очень много. Это летняя температура, температура августа», – рассказал он.

По прогнозу, в начале следующей недели возможны небольшие дожди. Потепление обусловлено южными потоками, пояснил ученый.

«На нас действует с запада Атлантический антициклон, нам обеспечен вынос южного воздуха. Если бы был антициклон, то можно бы было сказать, что это бабье лето», – добавил Переведенцев, пообещав, что теплой в Казани будет вся предстоящая декада.