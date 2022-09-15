С новой недели в Татарстане потеплеет до +26 градусов

В Татарстане ожидается потепление – к концу недели температуры воздуха днем будут достигать 22 градусов. А на следующей неделе воздух прогреется еще больше, сообщает Гидрометцентр РТ.

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни Татарстан останется под влиянием циклонов и их фронтальных разделов. В пятницу и субботу ожидаются дожди, туман. В ночные часы прогнозируется от 7 до 12 градусов, днем – от 14 до 19.

18 сентября ожидается повышение температур: 9–14 градусов ночью и 17–22 — днем. Местами вновь пройдут небольшие дожди.

«В понедельник, 19 сентября, наш регион окажется в очень теплой и неустойчивой воздушной массе. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон существенно повысится и ночью составит 11–16 градусов, днем — 21–26», - говорится в сообщении.

20 сентября, с приходом холодного атмосферного фронта, температуры будут чуть ниже – от 18 до 23 градусов. Синоптики вновь прогнозируют кратковременные дожди.