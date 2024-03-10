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В Татарстане ожидается небольшой снег и до −16 градусов
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В воскресенье в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег, сообщает Гидрометцентр республики.
Прогнозируется северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с, на дорогах — гололедица.
Ночью столбики термометров покажут от −7 до −12 градусов, местами похолодает до −16. Днем температуры составят от −2 до −7 градусов.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
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