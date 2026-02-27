В Татарстане ожидается туман, небольшой снег и до 2 градусов ниже нуля

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 27 февраля, в Татарстане продолжится повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Начавшийся местами, в том числе в Казани, еще ночью снег (до умеренного) продолжится днем, но интенсивность снегопада ослабнет до небольшого.

Опустившийся в ночные часы в отдельных районах туман сохранится и утром. Сила ветра, сменившего направление с юго-восточного на южное и юго-западное, составит от 4 до 9 м/с. На дорогах вновь образуется гололедица.

После ночных -6, -11 (а при прояснениях – и до -15) градусов в светлое время суток воздух по региону прогреется до -2, -7 градусов (в столице РТ – до -2, -4).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце календарной зимы и начале календарной весны в Татарстан придет оттепель до +1 градуса и возобновятся метели.