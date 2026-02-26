В Татарстане ожидается снег, температурный фон немного повысится

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 26 февраля, погоду в Татарстане по-прежнему будет определять циклон, при этом прогнозируется небольшое повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом будет облачным с прояснениями. Местами по Татарстану, включая Казань, ожидается небольшой и умеренный снег.

Будет дуть юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных -7, -12 градусов (а кое-где на востоке – и -16) днем воздух по республике прогреется до -3, -8 градусов (в столице РТ – до -4, -6).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на выходных потеплеет до нуля градусов.