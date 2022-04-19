В Татарстане ожидаются сильные дожди и до 13 градусов тепла

Завтра, 20 апреля, в Татарстане сохранится прохладная и влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным, днем возможны прояснения. Ночью по всему региону будут идти дожди, местами сильные. Днем в большинстве районов продолжатся небольшие и умеренные дожди.

Кроме того, в ночные и утренние часы местами по Татарстану вновь опустится туман, видимость ухудшится до 500 метров и менее. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от +1 до +6 градусов, в Казани — от +1 до +3, кое-где на юге и юго-востоке — до +9. В дневные часы воздух прогреется до 8–13 градусов тепла (в столице республики — до 10–12 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в ближайшие дни осадки в Татарстане прекратятся. Температурный фон при этом останется низким, с ночными заморозками. О предстоящем приходе сухой погоды ранее сообщал и «Татар-информ».