Дожди и снег в Татарстане прекратятся к четвергу

С четверга в Татарстане ожидается сухая погода, вероятность осадков существенно снизится. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 19 апреля в республике ожидаются туман, дожди и мокрый снег. Ночью в среду вероятность дождей и мокрого снега по-прежнему останется высокой. Однако уже днем с отходом фронта осадки сохранятся лишь местами. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, на юге и востоке — до 9. Днем потеплеет до 7–12 градусов, в южной и восточной части республики — до 16.

В четверг прогнозируется сухая погода. Ночью температуры воздуха составят от −1 до 4 градусов, днем поднимутся до 8–13.

Синоптики сообщают, что в пятницу и субботу вероятность осадков останется небольшой из-за повышенного атмосферного давления.

«Ночью похолодает до −4...+1 градуса, днем ожидается от +8 до +13», — говорится в предварительном прогнозе.