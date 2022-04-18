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Ру Тат
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Общество
18 апреля 2022  15:10

В Татарстане ожидаются туман, дожди и до +15 градусов

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Во вторник на территории Татарстана ожидаются туман, снег и мокрый снег. Об этом жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.

Туман по республике прогнозируется ночью и днем, в Казани — ночью и утром. В это время видимость на дорогах может ухудшиться до 500 метров и менее. Также прогнозируются умеренный ветер, дожди, мокрый снег.

В северных районах возможен гололед, на дорогах — гололедица. 

Ночью температура воздуха составит от −1 до +4 градусов, на юге и востоке республики ожидается до +8. В дневные часы воздух прогреется до 5–10 градусов, на востоке и юге — до 15.

#прогноз погоды #туман #гололед
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