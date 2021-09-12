В Татарстане ожидается туман и небольшие дожди

Завтра, 13 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет наблюдаться переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер.

При этом ночью и утром в отдельных районах Татарстана, включая Казань, вновь опустится туман, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха составит от 6 до 11 градусов выше нуля. В дневные — воздух прогреется до 17–22 градусов тепла. Наиболее высокие температуры вероятны на западе и юго-западе региона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале предстоящей недели в Татарстане на короткое время потеплеет до +24 градусов. Согласно предварительным данным метеорологов, уже в среду, 15 сентября, температурный фон опять понизится до +16 градусов.