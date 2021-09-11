Гидрометцентр предупреждает татарстанцев о тумане и заморозках

В воскресенье на территории Татарстана ожидается туман, местами ночью прогнозируются заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В ночные часы возможны небольшие дожди, днем существенных осадков не ожидается. По сообщениям синоптиков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Ночью столбики термометров будут держаться на уровне 0–5 градусов, местами ожидается до −1. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на следующей неделе в Татарстан придет потепление. Уже в понедельник столбики термометров поднимутся до 16–21 градуса.