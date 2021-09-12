В начале предстоящей недели в Татарстане потеплеет до +24 градусов

В начале предстоящей недели в Татарстан на время вернется теплая погода. Это следует из предварительного прогноза Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 13 сентября, в небе над регионом ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов выше нуля ночью и от 17 до 22 градусов тепла — днем.

Во вторник, 14 сентября, в республике сохранится переменная облачность. Ночью существенные осадки маловероятны, днем и вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный юго-западный ветер в дневные и вечерние часы иногда будет усиливаться до 15–18 м/с. Температура воздуха составит +9, +14 градусов в темное время суток и +19, +24 — в светлое, отмечают синоптики.

При этом сегодня, 12 сентября, в Татарстане сохраняется влажная и прохладная погода. Максимальная температура на момент написания материала отмечается на юге республики — 18,2 градуса тепла (метеостанция Чулпаново в Нурлатском районе РТ).

По данным метеорологов, повышение температурного фона в ближайшие дни будет вызвано тем, что «Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по оценке профессора КФУ Юрия Переведенцева бабье лето возвратит тепло на территорию республики в середине или во второй половине сентября.