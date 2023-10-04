В Татарстане ожидается теплая погода и сильный ветер

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Сегодня днем в Татарстане сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Столбик термометра будет показывать от +14 до +19 градусов. Ветер западный и юго-западный, его скорость будет достигать 10 метров в секунду, днем местами ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказывал, что в конце этой недели арктическое вторжение принесет в нашу республику ощутимое похолодание – дневные температуры могут опуститься до +10 градусов.