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Руc Тат
Общество 4 октября 2023 07:43

В Татарстане ожидается теплая погода и сильный ветер

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В Татарстане ожидается теплая погода и сильный ветер
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня днем в Татарстане сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Столбик термометра будет показывать от +14 до +19 градусов. Ветер западный и юго-западный, его скорость будет достигать 10 метров в секунду, днем местами ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказывал, что в конце этой недели арктическое вторжение принесет в нашу республику ощутимое похолодание – дневные температуры могут опуститься до +10 градусов.

#погода
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