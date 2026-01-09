В Татарстане ожидается снег, мокрый снег, морось, гололед и до нуля градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня, 9 января, благодаря влиянию атмосферного фронта западного циклона сохранится пасмурная и влажная погода, температурный фон повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Местами, включая Казань, прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Кое-где, в том числе в столице РТ, образуется гололед.

Утром в отдельных районах продолжатся начавшиеся ночью слабые метели и задержится опустившийся прежде туман. На дорогах региона – гололедица, местами сильная.

Ожидается южный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. В утренние часы кое-где, но не в Казани, он будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После ночных -2, -7 градусов в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до 0, -5 градусов (в столице республики – до -1, -3 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца новогодних каникул в Татарстане под влиянием атмосферных фронтов сохранится неустойчивая погода с колебаниями температурного фона.