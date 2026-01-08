news_header_top
Руc Тат
Общество 8 января 2026 13:09

Туман и гололед ожидаются в Татарстане в пятницу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

9 января в Татарстане и Казани местами прогнозируется туман, сообщает Гидрометцентр республики.

Днем и ночью на дорогах возможна сильная гололедица, что может затруднить движение транспорта.

ГУ МЧС России по Татарстану рекомендует быть внимательными при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы. Водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию и снижать скорость.

