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В Татарстане ожидается слабые метели и до 24 градусов мороза
В пятницу, 24 февраля, на территории Татарстана под влиянием «гребня повышенного давления» временно установится более спокойная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью и утром местами по региону, в основном на востоке, еще возможен небольшой снег и слабые метели. Днем существенные осадки маловероятны.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который со временем поменяет направление на юго-западное. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.
Температура воздуха в темное время суток составит от 15 до 20 градусов мороза, при прояснениях — до -24 градусов (в Казани — от -16 до -18 градусов, при прояснениях — до -21). Днем воздух прогреется до 9–14 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -10, -12).
Как ранее сообщал «Татар-информ», по прогнозу республиканских метеорологов на предстоящей неделе в Татарстан могут прийти плюсовые температуры.
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