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Метель, сильный ветер и заносы обещают синоптики в Татарстане
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С вечера 22 февраля, ночью и днем 23-го числа в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется снег, на юге и востоке — сильный. Возможны метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 18 м/с и снежные заносы.
Температуры воздуха ночью составят от −10 до −15 градусов, местами может похолодать до 18–23 со знаком минус. Днем ожидается от −18 до −23 градусов.
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