Гидрометцентр РТ обещает плюсовые температуры в начале следующей недели

К концу недели в Татарстан придет существенное потепление, а в понедельник в республике ожидаются плюсовые температуры. Об этом сообщается в новом прогнозе от Гидрометцентра РТ.

Как рассказывал «Татар-информ», в День защитника Отечества в РТ прогнозируется серьезное ухудшение погоды: сильный снег, метели и заносы. Температуры ночью могут опуститься до −23 градусов.

Однако 24 февраля под влиянием гребня повышенного давления осадки практически прекратятся. Ночью небольшой снег и метель еще возможны в восточных районах РТ. Ночью столбики термометров покажут от −18 до −23 градусов, днем ожидается от −9 до −14.

В субботу погода вновь изменится: вернутся сильный ветер порывами до 17 м/с, метель и снег. Однако температуры будут мягче: от −11 до −16 ночью и от −2 до −7 градусов днем. На дорогах прогнозируют метель и снежную кашу.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в воскресенье, 26 февраля, на погоду будет оказывать влияние смещающийся с юго-запада циклон. Прогнозируются существенные осадки в виде снега и мокрого снега, метели и сильный ветер, также местами возможен гололед. Температурный фон существенно повысится и составит: ночью −3...-8°, днем около 0°», — отмечают синоптики.

В понедельник потепление усилится: от 0 до −5 градусов в ночные часы и от 0 до +2 днем. Вероятны значительные осадки и сильный ветер.