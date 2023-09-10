В Татарстане ожидается сильный ветер, небольшие дожди и не более 21 градуса тепла

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 10 сентября, в Татарстане сохранится умеренно прохладная погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, пройдут небольшие дожди, отмечают синоптики.

Северно-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с кое-где будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ — только до 15–17 м/с).

Ночью столбики термометров по региону показывали от +8,9 градуса (на метеостанции Кукмор в 3.00) до +12,3 градуса (на метеостанции Мензелинск в 3.10). Таким образом, температурный фон в темное время суток немного повысился по сравнению с субботой.

В дневные часы воздух в Татарстане прогреется только до 16–21 градуса тепла (в Казани — до +18, +20 градусов), информируют метеорологи.