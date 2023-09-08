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Новости Татарстана и Казани
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В субботу на Татарстан обрушится штормовой ветер
Завтра, 9 сентября, местами по Татарстану ожидается сильный, до штормового, ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Ветер силой от 7 до 12 м/с будет дуть с северо-запада, но со временем сменит направление на северо-восточное. Местами утром и днем он будет усиливаться порывами до 16–21 м/с (в Казани — лишь до 18 м/с), отмечают синоптики.
Ночью столбики термометров по региону опустятся до 4 градусов выше нуля (в столице РТ — до +7 градусов). В светлое время суток ожидается повышение температурного фона до 22 градусов тепла.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптик Евгений Тишковец пообещал три волны бабьего лета жителям европейской части России.
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