Выходные в Татарстане начнутся с сильного ветра, дождя и 22 градусов тепла

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В субботу, 9 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие и умеренные дожди. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Утром и днем местами поднимется сильный ветер от 16 до 21 м/с, по Казани — до 18 м/с.

Температуры воздухв ночью составят от 4 до 9 градусов, днем — от 17 до 22.