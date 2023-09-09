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Новости Татарстана и Казани
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Выходные в Татарстане начнутся с сильного ветра, дождя и 22 градусов тепла
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Фото: © «Татар-информ»
В субботу, 9 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие и умеренные дожди. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Утром и днем местами поднимется сильный ветер от 16 до 21 м/с, по Казани — до 18 м/с.
Температуры воздухв ночью составят от 4 до 9 градусов, днем — от 17 до 22.
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