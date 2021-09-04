В Татарстане ожидается сильный ветер и до 15 градусов тепла

Завтра, 5 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, включая Казань, будут идти небольшие дожди. Юго-западный и западный ветер временами будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в том числе и в столице региона).

Как отмечают синоптики, ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +10, +15 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по информации метеорологов в начале следующей недели в Татарстане возможны заморозки. В Казани на этих выходных погода будет ниже климатической нормы. В дальнейшем продолжится понижение температурного фона в темное время суток.