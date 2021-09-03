Гидрометцентр: В начале следующей недели в Татарстане возможны заморозки

На Европейской территории России кардинально изменилась погода. Уже сейчас температуры в Татарстане заметно снизились, а к следующей неделе в некоторых районах республики ожидаются заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня днем средние температуры воздуха по Татарстану составляют 10–16 градусов, завтра они почти не изменятся.

В воскресенье по-прежнему сохранятся холодная погода и дожди. Столбики термометров будут находиться на 4–9 градусах ночью и 10–15 — в дневные часы. Помимо этого, ожидается сильный западный ветер порывами 15–20 м/с.

На следующей неделе тоже вероятны небольшие осадки. По ночам температуры будут находиться в пределах 2–7 градусов, днем — 10–15. В некоторых районах по ночам вероятны заморозки.

«Сильный ветер и свежая воздушная масса будут способствовать очищению приземного слоя атмосферы. Вторжение холодного воздуха обеспечит отставание температуры от климатической нормы на 4-5 градусов», — добавили синоптики.