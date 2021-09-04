Профессор КФУ: В Казани погода в эти выходные будет ниже климатической нормы

В эти выходные погода в Казани будет ниже климатической нормы. Об этом рассказал доктор географических наук, профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

Напомнив, что лето в этом году выдалось одним из самых сухих и жарких за всю историю метеонаблюдений, метеоролог заметил, что, согласно данным Гидрометцентра России, в скором времени в Татарстане выпадет большая доля осадков. Причиной этого станет влияние арктического циклона. К тому же будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха.

«Фактически до конца первой декады, до 11 сентября, мы будем жить в условиях температурного фона заметно ниже климатического. Проще говоря, у нас будет холодно. Дневные температуры прогнозируются порядка +12, +14 градусов, а ночные — +6, +7 градусов. Такая погода ожидает нас в субботу и воскресенье», — приводит слова ученого пресс-служба КФУ.

В понедельник, 6 сентября, погода в столице республики будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается 7 градусов тепла, днем — +12 и небольшой дождь. Во вторник, 7-го числа, прогнозируется небольшая облачность, осадки маловероятны, +6 градусов в темное время суток и +13 — в светлое.

Кроме того, Переведенцев напомнил, что бабье лето всегда приходит после ненастной погоды, и предположил, что потепление возможно примерно в середине сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным Гидрометцентра РТ в начале следующей недели в Татарстане возможны заморозки.