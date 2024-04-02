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В Татарстан идет циклон, который принес в Москву 20-градусное тепло
На Татарстан надвигается пришедший со Средиземного моря циклон, который принес в Москву 20-градусное тепло. Об этом рассказал профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, пишет газета «Челнинские известия».
Впрочем, по словам метеоролога, в республике повышение температурного фона не будет настолько ощутимым, так как регион будет находиться на восточной периферии циклона.
При этом не столь стремительное потепление, пояснил профессор, уменьшает риски, связанные с весенним паводком. Высота снежного покрова в Татарстане на данный момент равняется 40 сантиметрам, но он быстро тает.
«На Алтае, в Оренбургской области сейчас затопление, при том что у них промерзание грунта было всего на 2 сантиметра, а у нас на 24, поэтому пусть потепление идет плавно», — уточнил доктор географических наук.
Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня в республике столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла. В среду и четверг, 3 и 4 апреля, дневные температуры, согласно информации Гидрометцентра РТ, будут составлять от +8 до +14 градусов. К выходным в регион придет похолодание.
В целом, по прогнозу синоптиков, апрель в Татарстане окажется на один градус теплее нормы.
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