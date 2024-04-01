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Температуры в апреле в Татарстане будут на 1 градус выше нормы
В апреле средняя температура воздуха по Татарстану будет на 1 градус превышать норму. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Так, климатическая норма по Казани на этот месяц составляет 5,8 градуса, а по Татарстану — 5,4 градуса.
Кроме того, синоптики поделились прогнозами по осадкам на четвертый месяц года. По их данным, этот показатель будет находиться в пределах нормы, которая составляет 33 мм по столице Татарстана и 30 мм — в целом для региона.
Ранее Гидрометцентр России заявил, что в апреле в Приволжском федеральном округе ожидаются температурные аномалии.
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