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В Татарстане ожидается сильный порывистый ветер и до 7 градусов тепла
В Татарстане сегодня, 23 марта, под влиянием фронтальных разделов циклона постепенно начнут меняться погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Существенные осадки при этом всё еще маловероятны.
Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. В светлое время суток он местами будет усиливаться порывами до 14 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.
После ночных -4, -9 градусов (а при прояснениях — и до -15) в дневные часы температура воздуха по Татарстану поднимется до +2, +7 градусов (в столице РТ — до 4–6 градусов тепла).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, когда в республике полностью растает снег.
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