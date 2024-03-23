В Татарстане ожидается сильный порывистый ветер и до 7 градусов тепла

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В Татарстане сегодня, 23 марта, под влиянием фронтальных разделов циклона постепенно начнут меняться погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Существенные осадки при этом всё еще маловероятны.

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. В светлое время суток он местами будет усиливаться порывами до 14 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.

После ночных -4, -9 градусов (а при прояснениях — и до -15) в дневные часы температура воздуха по Татарстану поднимется до +2, +7 градусов (в столице РТ — до 4–6 градусов тепла).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, когда в республике полностью растает снег.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с считается умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.