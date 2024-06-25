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Общество 25 июня 2024 06:05

В Татарстане ожидается облачная погода и не выше 20 градусов тепла

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В Татарстане ожидается облачная погода и не выше 20 градусов тепла
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, столбик термометра не поднимется выше +20 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть северо-западный ветер, его скорость может достичь 11 метров в секунду, днем местами порывы составят от 15 до 17 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, насколько задержится холодная погода в Татарстане.

#прогноз погоды
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