В Татарстане ожидается почти летняя погода: туман и до 26 градусов тепла

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 4 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Утром в отдельных районах (но не в Казани) вновь возможен туман.

Прогнозируется северный и северо-восточный ветер силой от 3 до 8 м/с. Днем он местами (но не в столице РТ) будет усиливаться порывами до 12 м/с, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по региону составляла от +5,7 градуса (по данным метеостанции Бавлы на 2.00) до +13,7 градуса (по данным метеостанций Вязовые на то же время).

В светлое время суток воздух прогреется до 21–26 градусов тепла (в Казани — до +23, +25 градусов), отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что аномальное тепло задержится в Татарстане как минимум до середины второй недели сентября.