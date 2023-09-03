В начале следующей недели в Татарстане сохранится аномально теплая погода

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Как минимум до середины следующей недели на территории Татарстана задержится аномально теплая погода. Это следует из данных Гидрометцентра РТ.

Завтра, 4 сентября, в небе над республикой ожидается переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Ночью и утром местами опустится туман. Прогнозируется северный и северо-восточный ветер силой от 3 до 8 м/с, который днем кое-где будет усиливаться до 12 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит от +3 до +8 градусов (на западе — до +11 градусов). В светлое время суток воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

По предварительным данным синоптиков, во вторник, 5 сентября, в небе над регионом сохранится переменная облачность, однако местами уже пройдут кратковременные дожди. Ветер сменит направление сначала на юго-восточное, а затем на западное, но сила его не изменится. При этом температурный фон несколько повысится: в ночные часы прогнозируется от +6 до +11 градусов (на западе РТ — до +14 градусов), в дневные — от 21 до 26 градусов тепла.

В среду, 6 сентября, вновь ожидается переменная облачность, местами опять будут идти кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с (днем кое-где порывами до 13 м/с). Ночью температурный фон по сравнению с предшествующими сутками не изменится, в светлое время суток будет чуть прохладнее — от +20 до +25 градусов.

Ранее профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», как долго задержится в Казани аномально теплая погода.