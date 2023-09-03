news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 3 сентября 2023 08:00

Туман и до +25 градусов ожидаются в Татарстане в воскресенье

Скопировать ссылку
Туман и до +25 градусов ожидаются в Татарстане в воскресенье
Фото: © «Татар-информ»

3 сентября в Татарстане вновь ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром. Днем ожидается переменная облачность, ветер порывами до 12 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 6 до 11 градусов, а днем потеплеет до 20–25.

#прогноз погоды #туман #тепло
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное