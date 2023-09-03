Туман и до +25 градусов ожидаются в Татарстане в воскресенье

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3 сентября в Татарстане вновь ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром. Днем ожидается переменная облачность, ветер порывами до 12 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 6 до 11 градусов, а днем потеплеет до 20–25.