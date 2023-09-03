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Туман и до +25 градусов ожидаются в Татарстане в воскресенье
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Фото: © «Татар-информ»
3 сентября в Татарстане вновь ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром. Днем ожидается переменная облачность, ветер порывами до 12 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от 6 до 11 градусов, а днем потеплеет до 20–25.
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