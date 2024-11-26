В Татарстане ожидается переменная облачность и не более нуля градусов

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Сегодня, 25 ноября, в Татарстане произойдет понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.

Утром кое-где (включая Казань) еще сохранится опустившийся ранее туман и образовавшаяся местами на дорогах гололедица.

Северо-восточный ветер со временем поменяет направление на юго-восточное. Его сила не будет превышать 4–9 м/c.

После ночных морозов днем воздух в регионе прогреется только до 0, -4 градусов (в столице РТ — до 0, -2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на смену аномальному теплу в Татарстан придут ночные морозы до -12 градусов.