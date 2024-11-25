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Новости Татарстана и Казани
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Ночью и утром в Татарстане местами ожидается туман
Сегодня вечером, завтра ночью и утром местами по Татарстану, включая Казань, опустится туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
По республике температура воздуха в темное время суток составит от 3 до 8 градусов мороза (в Казани — от -3 до -5 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на смену аномальному теплу в Татарстан придут ночные морозы до -12 градусов. Туманы по ночам на территории региона ожидаются вплоть до четверга, 28 ноября.
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