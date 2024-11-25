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На смену аномальному теплу в Татарстан придут ночные морозы до -12 градусов
На смену аномальному теплу в Татарстан под влиянием западной периферии антициклона придет более холодная погода с ночными морозами. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
Во вторник, среду и четверг, 26, 27 и 28 ноября, вероятность осадков в регионе будет небольшой. В ночные и утренние часы местами высока вероятность возникновения туманов. На отдельных участках дорог будет образовываться гололедица.
В ближайшую ночь температура воздуха по республике составит от -3 до -8 градусов. В темное время суток 27-го и 28-го числа ожидается от -4 до -9, а на востоке РТ — и до -12 градусов. В дневные часы прогнозируется от 0 до -5 градусов.
Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, на погоду в Татарстане начнет влиять очередной атмосферный фронт: в отдельных районах республики пройдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами будет сохраняться гололедица.
Температурный фон при этом существенно не изменится. По ночам столбики термометров будут опускаться до -4, -9 градусов (29-го числа в восточных районах при прояснениях — до -12). В светлое время суток температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.
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