news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 25 ноября 2024 16:41

На смену аномальному теплу в Татарстан придут ночные морозы до -12 градусов

Скопировать ссылку
На смену аномальному теплу в Татарстан придут ночные морозы до -12 градусов
Фото: © «Татар-информ»

На смену аномальному теплу в Татарстан под влиянием западной периферии антициклона придет более холодная погода с ночными морозами. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во вторник, среду и четверг, 26, 27 и 28 ноября, вероятность осадков в регионе будет небольшой. В ночные и утренние часы местами высока вероятность возникновения туманов. На отдельных участках дорог будет образовываться гололедица.

В ближайшую ночь температура воздуха по республике составит от -3 до -8 градусов. В темное время суток 27-го и 28-го числа ожидается от -4 до -9, а на востоке РТ — и до -12 градусов. В дневные часы прогнозируется от 0 до -5 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, на погоду в Татарстане начнет влиять очередной атмосферный фронт: в отдельных районах республики пройдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температурный фон при этом существенно не изменится. По ночам столбики термометров будут опускаться до -4, -9 градусов (29-го числа в восточных районах при прояснениях — до -12). В светлое время суток температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.

читайте также
Гидромет РФ: Аномальное тепло не покинет Татарстан до середины следующей недели
Гидромет РФ: Аномальное тепло не покинет Татарстан до середины следующей недели
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #похолодание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100