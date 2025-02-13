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Общество 13 февраля 2025 06:30

Умеренно морозная погода с небольшим снегом сохранится в Татарстане

Умеренно морозная погода с небольшим снегом сохранится в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 13 февраля, в Татарстане сохранится умеренно морозная и при этом пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Кое-где, но не в Казани, утром задержится опустившийся ночью туман. Днем по всему региону прогнозируется небольшой снег.

Будет дуть западный ветер, в светлое время суток его сила не превысит 5–10 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха по республике в дневные часы составит от -3 до -8 градусов (в столице РТ – от -4 до -6 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до выходных сохранятся умеренные морозы и туманы. Согласно данным республиканских синоптиков, температура воздуха в регионе во вторую декаду февраля будет немного выше климатической нормы.

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В Татарстане до выходных сохранятся умеренные морозы и туманы
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