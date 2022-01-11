В Татарстане ожидается небольшой снег и до -18 градусов

Завтра, 12 января, в Татарстане сохранится умеренно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Вероятен небольшой снег, днем — лишь местами. В частности, в Казани существенных осадков в светлое время суток не ожидается.

Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер. На дорогах региона вновь образуется гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по республике составит от -13 до -18 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 8–13 градусов ниже нуля (в Казани — до -9, -11).

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в предстоящую пятницу, 14 января, на Казань обрушится сильнейший снегопад за эту зиму. Метеорологи ожидают, что за сутки в городе выпадет около 18 миллиметров снега — без малого половина месячной нормы.