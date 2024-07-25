В Татарстане ожидается небольшой дождь и чуть больше 20 градусов

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В четверг, 25 июля, в Татарстане прогнозируют небольшой дождь, местами грозу.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот день ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, днем местами порывами 15-20 м/с.

Температура в четверг в дневное время составит от +17 до +22 градусов.

Ранее жителям Татарстана рассказали, насколько задержится холодная погода в Татарстане. Отметим, что прохладно в республике будет до конца недели.