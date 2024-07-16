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Общество 16 июля 2024 07:00

В Татарстане ожидается не меньше +25 градусов и без осадков

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Во вторник, 16 июля, воздух в Татарстане прогреется до +25, а то и до +30 градусов в дневное время.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, весь день в республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер будет «гулять» по республике северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.

Однако, по данным синоптиков, ситуация начнет меняться с четверга, 18 июля. В этот день в РТ могут пройти кратковременные дожди и грозы. При этом температура не сильно изменится – от +24 до +29 градусов днем.

Ранее сообщалось, что с 16 до 22 июля в Татарстане продлили штормовое предупреждение. Причина - высокий риск возникновения лесных пожаров.

#прогноз погоды #Татарстан
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