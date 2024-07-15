Во второй половине недели в Татарстан вернутся дожди и грозы

В ближайшие дни в Татарстане прогнозируется погода без существенных осадков. Однако во второй половине недели атмосферный фронт принесет в республику дожди и грозы, сообщили в Гидрометцентре РТ.

По данным синоптиков, 16 и 17 июля погода не будет отличаться от той, что была на выходных. Осадков не ожидается, температуры воздуха в ночные часы составят от 12 до 17 градусов, днем — от 25 до 30.

18 июля ситуация начнет меняться. Возможны кратковременные дожди, грозы, усиления ветра. Ночью ожидается от 14 до 19 градусов, днем — от 24 до 29.

Предварительно, в пятницу и субботу, 19 и 20 июля, погода будет неустойчивой. По данным синоптиков, местами вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов ночью и от 25 до 30 градусов днем.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что с 16 до 22 июля в Татарстане продлено штормовое предупреждение из-за высокого и чрезвычайного риска возникновения лесных пожаров.