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В Татарстане продлено штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров
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В Татарстане до 22 июля продлено действие штормового предупреждения. Причиной стал высокий риск возникновения лесных пожаров, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Подчеркнуто, что местами ожидается 4-й класс пожарной опасности, на западе региона — 5-й, чрезвычайный класс.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в середине месяца аномальная жара в Татарстане пойдет на спад.
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