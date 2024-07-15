В Татарстане продлено штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров

В Татарстане до 22 июля продлено действие штормового предупреждения. Причиной стал высокий риск возникновения лесных пожаров, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Подчеркнуто, что местами ожидается 4-й класс пожарной опасности, на западе региона — 5-й, чрезвычайный класс.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в середине месяца аномальная жара в Татарстане пойдет на спад.