В Татарстане ожидается мокрый снег, морось и до 1 градуса ниже нуля

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Сегодня, 9 февраля, в Татарстане ожидается повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, прогнозируются слабые осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. В отдельных районах также вероятен слабый гололед. Утром кое-где, в том числе в столице РТ, сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть ветер силой от 4 до 9 м/с, который со временем поменяет направление с северо-западного на северо-восточное. На дорогах образуется гололедица.

После достаточно морозной ночи (до -15 градусов при прояснениях) днем воздух по региону прогреется до -1, -6 градусов (в Казани – от 1 до 3 градусов ниже нуля).

По информации синоптиков, начало февраля в Татарстане окажется на шесть градусов теплее климатической нормы, а последний зимний месяц в целом – на один градус.