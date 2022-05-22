В Татарстане ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом

Завтра, 23 мая, в Татарстане сохранится достаточно холодная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие дожди, ночью и утром кое-где — с мокрым снегом. В Казани осадки вероятны днем. Будет дуть умеренный западный и северо-западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха в темное время суток составит от 0 до +5 градусов, кое-где на почве и в воздухе вероятны заморозки до -2. В столице региона, соответственно, ожидается от +1 до +3 (а на почве — до -1). В дневные часы воздух прогреется до 7–12 градусов тепла (в Казани — до +9, +11).

Ранее «Татар-информ» сообщал о вновь объявленном метеорологами штормовом предупреждении.